Kabine toplantısı bugün saat kaçta gündem neler?

2021 yılının ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. 2021 yılının ilk kabine toplantısı saat 15.00'te toplanacak. Kabine toplantısı gündeminde ise vaka sayılarının düşmesine bağlı olarak yasaklarda gevşeme ve aşı takvimi olacak.

Abone ol

Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak ve 2021 yılının ilk kabine toplantısında önemli kararlar alınacak. Koronavirüs vakalarındaki azalmanın ardından yasak ve kısıtlamalarda gevşeme olacak mı sorusu en çok merak edilenler arasında. Konuşulanlar arasında il bazlı bir gevşeme de söz konusu. Kabine toplantısı gündeminde konuşulacak en önemli konu ise aşı ve aşı takvimi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.

Ne zaman saat kaçta başlayacak: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:00'de bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda, Covid-19 tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin ele alınması bekleniyor.

Gündem koronavirüsle mücadele, yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve bölgesel gelişmeler de kabinenin gündemindeki diğer başlıklar olacak.

Dış politika adımları ele alınacak

Dış politika başlığında Batı ile ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek.

Ocak sonu gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler görüşülece