Koronavirüs salgını nedeniyle kaza ve can kaybının azaldığı belirtilen 2020'de trafik kazalarında 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 2020’de trafik kazalarında 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti. Toplam 365 bin kazada yaralananların sayısı ise 228 bin 565 olarak kaydedildi.

Pandemi boyunca uygulanan kısıtlamaların sokaklardaki insan ve araç sayısını düşürmesi sebebiyle geçen yıl kaza ve can kayıpları 2019’a göre azaldı.

TÜİK’in 2019 yılına ait verileri, toplam 1.1 milyon kazada 5 bin 473 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyordu.