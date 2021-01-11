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Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı! İşte açılış rakamları

Dolar/TL 7.45 seviyesinde yeni haftaya başlarken 8.93'e kadar çekilen euro, piyasaların açılışına doğru 9.05 liranın üzerine çıktı.

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Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yüzde 1 civarı yükselişle başladı ve 7.45 seviyelerinin üzerine tırmandı. Euro/TL'de hareketlik arttı. Geçen hafta 9.02'nin üzerinde kapanan euro/TL, bu sabah saatlerinde 8.93'e kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti ve 9.05 liranın üzerine çıktı.

Saat 10:05'te piyasalar

11 Ocak altın fiyatları (Güncel rakamlar)

Gram altın / Alış: 441,21 TL  - Satış: 441,30 TL 

Çeyrek altın / Alış: 714,57 TL - Satış:  731,30 TL 

Yarım altın / Alış: 1.424,67 TL - Satış: 1.462,60 TL 

Tam altın / Alış: 2.947,60 TL - Satış: 3.023,61 TL 

22 ayar bileziğin gram fiyatı / Alış: 407,30 TL  - Satış  407,92 TL 

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