Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı! İşte açılış rakamları

Dolar/TL 7.45 seviyesinde yeni haftaya başlarken 8.93'e kadar çekilen euro, piyasaların açılışına doğru 9.05 liranın üzerine çıktı.Abone ol
Geçtiğimiz hafta son 5 ayın en düşük seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftaya yüzde 1 civarı yükselişle başladı ve 7.45 seviyelerinin üzerine tırmandı. Euro/TL'de hareketlik arttı. Geçen hafta 9.02'nin üzerinde kapanan euro/TL, bu sabah saatlerinde 8.93'e kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti ve 9.05 liranın üzerine çıktı.
Saat 10:05'te piyasalar
11 Ocak altın fiyatları (Güncel rakamlar)
Gram altın / Alış: 441,21 TL - Satış: 441,30 TL
Çeyrek altın / Alış: 714,57 TL - Satış: 731,30 TL
Yarım altın / Alış: 1.424,67 TL - Satış: 1.462,60 TL
Tam altın / Alış: 2.947,60 TL - Satış: 3.023,61 TL
22 ayar bileziğin gram fiyatı / Alış: 407,30 TL - Satış 407,92 TL