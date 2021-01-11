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Abdulkadir Selvi: Saadet Partisi’nde, “Erdoğan bizi bir tavır almaya zorluyor” diye düşünenler var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinin ardından, "Saadet Partisi’nde, 'Erdoğan bizi bir tavır almaya zorluyor' diye düşünenler var" görüşünü savundu. 

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"Saadet Partisi’nde genel başkan Temel Karamollaoğlu ve onun etrafındaki bir grup, AK Parti ile ittifaka karşı. Zaten ittifakla ilgili haberlere en sert tepkiyi onlar gösteriyor." diyen Selvi, "Amaçları AK Parti ile bir ittifak ihtimali olsa dahi onu engellemek. Ama bu denli telaş etmelerinin nedenini anlayamıyorum. Çünkü resmi bir ittifak görüşmesi yok." değerlendirmesini yaptı. 

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti ile Saadet ittifakı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti, Saadet Partisi’ni dalgalandırdı." ifadesine yer verdi.

"Erdoğan, 'biz yalnızlığı hissetmememiz lazım' dedi"

Selvi, şunları yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretle ilgili olarak, 'Oğuzhan Asiltürk geçmişte beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket, hem de bu ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik, biz terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmememiz lazım' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasında iki mesaj öne çıkıyor:

1- Saadet Partisi’yle seçim ittifakı.

2- Saadet Partisi’nin desteğinin terörle mücadele veren AK Parti iktidarından yana mı olacağı, yoksa terörle mücadeleye karşı çıkanların safında mı olacağı.

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