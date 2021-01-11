Benzine 20 kuruş zam geliyor! Pompaya yansımayacak

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam bekleniyor. Artış ÖTV'den karşılanacak, fiyata yansımayacak.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artış ÖTV'den karşılanacak, fiyata yansımayacak.

Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 11 kuruş zam gelmişti.