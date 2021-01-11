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Benzine 20 kuruş zam geliyor! Pompaya yansımayacak

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam bekleniyor. Artış ÖTV'den karşılanacak, fiyata yansımayacak.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artış ÖTV'den karşılanacak, fiyata yansımayacak. 

Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta 11 kuruş zam gelmişti.


Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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