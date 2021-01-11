BIST 1.536
DOLAR 7,48
EURO 9,09
ALTIN 443,46
HABER /  SPOR

Beşiktaş son teklifini yaptı! Mandzukic onaylarsa transfer de tamam!

Beşiktaş'ın takıma katmak istediği ve uzun süredir temas halinde olduğu Mandzukic'e son teklif yapıldı. Yönetim, transfer için Hırvat oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.

Abone ol

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki bir numaralı santrfor hedefi olan Mario Mandzukic için yönetim son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki yıldıza 6 ay için 1.2 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro şampiyonluk primi ve ayrıca 20 bin Euro maç başı ücreti teklif etti.

Bir önceki teklifinin üzerine 200 bin Euro ekleyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncuya bunun son teklifleri olduğunu iletti.

Mandzukic'in teklife kısa süre içerisinde yanıt vermek için süre istediği kaydedildi. Temmuz ayından bu yana kulübü olmayan ve son olarak Katar'da AlDuhail formasıyla Mart ayında maça çıkan futbolcunun da bir an önce sahalara dönme isteğinde olduğu kaydedildi.

2-3 haftada hazır olur                                                                                            Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuyla ilgili bilgi aldığı oyuncunun fiziksel açıdan sorunu olmasa da uzun süredir maç oynamadığı için kendini bulmasının en az 2-3 hafta süreceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kıvırcık Ali nereli ne zaman öldü ölüm sebebi neydi?
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir: Susuzluk bulaşıcı hastalıkları arttıracak
Benzine 20 kuruş zam geliyor! Pompaya yansımayacak
Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz Karacabey’in sosyal hizmet üssü açıldı
Aboubakar: Şampiyonluğu anneme adayacağım
Son dakika işsizlik rakamları belli oldu azalma yaşandı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı! İşte açılış rakamları
Düzce'de bu köyde koronavirüs vakası çıkmadı! Salgınla hiç tanışmadılar
Ahmet Vefik Alp kimdir neden öldü kızı Ceylan ve eşi kimdir?
3 ülkede daha mutasyon çıktı! O ülkedeki virüs daha tehlikeli
Yorumlar