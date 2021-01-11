Beşiktaş son teklifini yaptı! Mandzukic onaylarsa transfer de tamam!

Beşiktaş'ın takıma katmak istediği ve uzun süredir temas halinde olduğu Mandzukic'e son teklif yapıldı. Yönetim, transfer için Hırvat oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.

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Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki bir numaralı santrfor hedefi olan Mario Mandzukic için yönetim son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki yıldıza 6 ay için 1.2 milyon Euro net maaş + 300 bin Euro şampiyonluk primi ve ayrıca 20 bin Euro maç başı ücreti teklif etti.

Bir önceki teklifinin üzerine 200 bin Euro ekleyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncuya bunun son teklifleri olduğunu iletti.

Mandzukic'in teklife kısa süre içerisinde yanıt vermek için süre istediği kaydedildi. Temmuz ayından bu yana kulübü olmayan ve son olarak Katar'da AlDuhail formasıyla Mart ayında maça çıkan futbolcunun da bir an önce sahalara dönme isteğinde olduğu kaydedildi.

2-3 haftada hazır olur Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da durumuyla ilgili bilgi aldığı oyuncunun fiziksel açıdan sorunu olmasa da uzun süredir maç oynamadığı için kendini bulmasının en az 2-3 hafta süreceği kaydedildi.