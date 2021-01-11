Sevindiren haber! İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını arttırdı

İSTANBUL'da hafta sonu etkili olan yağışlar sonrası baraj doluluk oranı yüzde 21,13'e yükseldi. Baraj doluluk oranı İstanbul'da geçen yıl bugün yüzde 52,42 seviyesindeydi.

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Hafta sonunda etkili olan yağışlar İstanbul'da baraj doluluk oranlarına da yansıdı. Son 15 yılın en düşük seviyelerinde seyreden baraj dolulukları yağışların etkisiyle iki gündür artışa geçti.

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 21,13'e yükseldi.

İstanbul'da yağışların bu hafta da aralıklarla sürmesi beklenirken, uzmanlar kar yağışının da yüzünü göstereceğini bildirdi.