Kıvırcık Ali çocukları kızı Ecemgül Özütemiz kaç yaşında eski hali nasıldı?

10 yıl önce 2011 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıvırcık Ali'nin hayatı ölüm yıldönümüzde merak edildi. Ecem Gül Özütemiz ve Eren Özütemiz adında 2 çocuğu olan Kıvırcık Ali iki kere evlilik yaptı. Çocuklarının annesi olan ilk eşi Şadıman Baş ile boşanan Kıvırcık Ali Aslı Özütemiz ile 22 Ocak 2010’da evlenmişti.

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Türküleri ve kişiliği ile milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı Kıvırcık Ali 10 yıl önce 11 Ocak 2011 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bugün ölüm yıl dönümü olan Kıvırcık Ali'nin hayatı, çocukları ve eşleri merak konusu oldu. 42 yaşında ölen Kıvırcık Ali'nin 25 yaşında Ecem Gül Özütemiz ve 30 yaşında Eren Özütemiz adında iki çocuğu var. Babasının izinden giden çocukları da türkü söylüyor ve bağlama çalıyor. Aslen Tokatlı olan Kıvırcık Ali iki kere evlendi. 1988 yılında Şadıman Baş ile evlendi ve iki çocuğu dünyaya geldi. Kıvırcık Ali 2. evliliğini ise Aslı Özütemiz ile yaptı. 2010 evlenen çiftin mutluluğu 1 yıl sürdü.

Kıvırcık Ali'nin çocukları babasının ölüm haberini nasıl aldıklarını böyle anlatmışlardı...

Kıvırcık Ali'nin çocukları...

Askerdeydim, benim yanıma geliyordu. Akşam da birlikte kız kardeşimi okuldan alacaktık.O sabah, asker arkadaşlarım beni televizyonun olduğu yere indirmediler. ‘Hadi bize saz çal’ diyorlar sürekli… O sırada Mustafa Özarslan, Nurettin Reçber ve bir kaç isim daha vardı… ‘İstanbul’a gidiyoruz’ dediler.

Babamın öldüğü içime doğdu: Nizamiyeden çıkana kadar haberim yoktu. Ta ki, babamı tanıyan bir komutan ‘Başımız sağ olsun evladım’ diyene kadar… İçime doğmuştu. Çünkü benim babam kolu kırılsa, bacağı kırılsa gelirdi. Acı çekip konsere çıkmış bir adam… Kimse beni bacağı kırıldı diye İstanbul’a götürmez.

Öldüğünü gelen mesajla öğrendim: Merhum Kıvırcık Ali’nin kızı Ecemsu ise o günü şöyle anlattı: “Ben evde bir koşuşturmaya uyandım. Dedeme bir şey oldu sandım. Anneme sordum, ‘korkma baban trafik kazası geçirmiş’ dedi. Ben mesajla öğrendim. ‘Başımız sağ olsun’ diye bir mesajdı. O andan sonra telefon bir yerde, ben bir yerde. sonra gözümü babamın başında açtım. 15 yaşındaydım ben babamı kaybettiğimde. Abime göre, daha farklı yaşadım bu kaybı.”