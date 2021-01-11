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Kupada haftanın hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kupada son 16 turu maçlarının programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) YASİN KOL

18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) BURAK ŞEKER

20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA

13 OCAK ÇARŞAMBA:

15.45 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SUAT ARSLANBOĞA

18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim) TURGUT DOMAN

20.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) SARPER BARIŞ SAKA

14 OCAK PERŞEMBE:

18.45 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) RAMAZAN KELEŞ

20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK

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