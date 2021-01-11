BIST 1.549
DOLAR 7,45
EURO 9,08
ALTIN 443,39
HABER /  YEREL

Kocaeli Üniversitesi'nden acı haber! Prof. Dr. Yunus Taş koronavirüse yenildi

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş bir süre önde yakalandığı korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, “Üniversite hastanemizde bir dönem başmüdürlük yapmış, Sağlık MYO Müdürümüz Prof. Dr. Yunus Taş hocamız Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. KOÜ Ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu, ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı! Kasaya 100 milyon lira girecek
Koronavirüs tedavisinde kullanılıyor Prof. Dr. Ateş Kara uyardı: Mutlaka uzak durun
Nevşehir'de korkunç olay! 20 yaşındaki Ümit Olgun husumetlisi tarafından öldürüldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan seçimleriyle ilgili açıklama
Alaattin Çakıcı için özel türkü: Sordum kim bu yiğit namı Çakıcı
Adana'da rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar
Kupada haftanın hakemleri açıklandı
Galatasaray kupada Yeni Malatyaspor deplasmanında
Kıvırcık Ali çocukları kızı Ecemgül Özütemiz kaç yaşında eski hali nasıldı?
Mardin'de 18 gündür ortada yok! Kayıp genç en son annesine böyle söylemiş
Yorumlar