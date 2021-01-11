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Müge Anlı’daki kan donduran cinayette, 3 farklı şehirde eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Zeynep Güngör’ün; sevgilisi, ağabeyi ve ablası gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

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İstanbul’da 15 Eylül 2019 günü kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör’ü aramak için ablaları Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına konuk olmuştu. Canlı yayına çıkan 3 abla; “Kardeşimizin sevgilisi E. tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Üstelik öz ağabeyimiz İ. de ne olduğunu biliyor” demişti.

Yayında aktarılan bilgilere göre kayıp olayının; Müge Anlı’da gündeme gelmesinin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör’ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.

Ardından savcı talimatı ile harekete geçen polis ekipleri; 3 ayrı ilde, 3 ayrı operasyon düzenlendi. Hatay’da yaşayan sevgili E.B., Gaziantep’te ikamet eden ağabey İ. D. ve İstanbul’daki abla M. D. gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Müge Anlı, 3 şahsın ifade işlemlerinin başladığını duyurdu.

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