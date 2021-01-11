Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cü Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

TÜRKİYE'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesi, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulundu. Suriyeli mültecileri açık denizde ölüme terk eden Yunanistan, FETÖ üyesi 6 kişinin sığınma talebinde bulunmasına izin verdi.

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Girit'in batısındaki Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı. Girit Limanı yetkilileri, kendilerini 'örgüt üyesi' olarak tanıtan 5 erkek 1 kadın ve 2 çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını ifade etti.

FETÖ'cülerin başvurularının inceleneceği ifade edilirken, söz konu örgüt üyelerine koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.



Hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınan FETÖ'cülerin, yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceği kaydedildi.