Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Saadet ittifakıyla ilgili konuştu: Herkes istediği parti ile görüşür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'yeni ittifak' tartışmalarıyla ilgili, "Herkes istediği parti ile görüşür." düşüncesini dile getirdi.

Abone ol

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi toplantısının basına kapalı bölümünde CHP Ekonomi Masası’nın daha çok il ve ilçeye gidip, vatandaşın dertlerini dinlemesi ve sorunlarına çözüm bulması gerektiğini söylediği belirtildi.

Bazı PM üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesini gündeme getirdiği aktarıldı.

"Herkes istediği parti ile görüşür"

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu değerlendirmeler üzerine Kılıçdaroğlu, şuları kaydetti: Herkes istediği parti ile görüşür. Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz.