BIST 1.565
DOLAR 7,42
EURO 9,04
ALTIN 441,54
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Saadet ittifakıyla ilgili konuştu: Herkes istediği parti ile görüşür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'yeni ittifak' tartışmalarıyla ilgili, "Herkes istediği parti ile görüşür." düşüncesini dile getirdi.

Abone ol

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi toplantısının basına kapalı bölümünde CHP Ekonomi Masası’nın daha çok il ve ilçeye gidip, vatandaşın dertlerini dinlemesi ve sorunlarına çözüm bulması gerektiğini söylediği belirtildi.

Bazı PM üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesini gündeme getirdiği aktarıldı. 

"Herkes istediği parti ile görüşür"

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu değerlendirmeler üzerine Kılıçdaroğlu, şuları kaydetti: Herkes istediği parti ile görüşür. Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji 36 kent için alarm verdi! Sağanak, kar ve fırtına etkili olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Sancar'dan MHP'nin 'kapatma' hamlesine yanıt: Buyursunlar, deneyip görsünler
Dolardaki yükseliş kalıcı mı geçici mi? Ekonomist Atilla Yeşilada yeni fiyat verdi
Samsun'da feci manzara! Park halindeki otomobilinin içinde cesedi bulundu
Akademisyen çift, Türkiye'nin ilk mRNA aşısı için ter döküyor
Carrefour satılıyor! Kanadalı şirket görüşmelere başladı
MHP, HDP'nin kapatılması davası için Yargıtay'a zaman verdi! Ya açarlar ya açarız...
Pogba, Manchester United'ı liderliğe taşıdı
Samsun'da cami tuvaletinden kötü koku geliyordu! Kapıyı açınca şok oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara aşıda randevu sistemini anlattı! İşte adım adım yapılacaklar
Ekrem İmamoğlu, 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi
Yorumlar 3 yorum