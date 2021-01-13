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Arnavutköy'de karakola gidip teslim olan koca: Karımı başından vurdum

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de, yaşadıkları tartışmada gözü dönen koca, eşini ağır yaraladı. Koca terörü, adamın karakola giderek 'Karımı silahla kafasından vurdum' demesiyle ortaya çıktı.

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Olay dün gece Arnavutköy'de yaşandı. İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç (48) isimli kişi, karısını silahla başından vurdu. Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu. İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın nedenin kıskançlık                                                                          Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç, ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi.

Kadın ağır yaralı                                                                                                    Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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