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Market çalışma saatleri genelgesi 2021 yeni market saatleri

Koronavirüs vakalarının giderek artmasının ardından bazı tedbirleri hayata geçirildi. Bunlardan biri de market, bakkal gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlere getirilen kısıtlama oldu. Peki A101, ŞOK, BİM, Migros gibi marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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Yurt genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlamalar getirdi.  Bu kapsamda marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Peki, BİM, A101 ve ŞOK saat kaçta kapanıyor, bakkallar ve marketler kaça kadar açık?

2021 20 Kasım’dan itibaren uygulamaya alınan kısıtlamalar kapsamında marketler ve bakkalların çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti.

BİM, A101, ŞOK kaçta kapanıyor, ne zaman açılıyor:

Çalışma saatleri yeniden düzenlenen marketler sabah 10:00’da açılmaya başlanırken kapanış saatleri ise 20:00 olarak duyuruldu.

81 ilin tamamında uygulamaya konulan kısıtlamalara uymayan işletmeler hakkında ise yasal işlemler başlatılmıştı. Bu kapsamda BİM, A101 ve ŞOK marketlerin de dahil olduğu tüm marketler ve bakkallar çalışma saatlerini 10:00-20:00 olarak düzenlemişti.

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