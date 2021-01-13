BIST 1.565
DOLAR 7,42
EURO 9,04
ALTIN 441,54
HABER /  SPOR

Lakers hız kesmedi üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 117-100 yendi.

Abone ol

Batı Konferansı lideri Lakers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Rockets'ı 17 sayı farkla mağlup ederek, üst üste üçüncü, bu sezon ise 9. galibiyetini elde etti. Lakers'ta 26 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayan LeBron James maçın en skorer ismi olurken, Anthony Davis 19 sayı, 10 ribaunt, Kyle Kuzma da 11 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. 

Rockets'ta ise Christian Wood 18, James Harden 16 sayıyla oynadı. DeMarcus Cousins, 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.

Cedi Osman'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi
Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Utah Jazz'a 117-87 yenildi. 

Cedi Osman'ın takımının en skorer ismi olduğu mücadelede, Isaac Okoro ve Damyean Dotson 11'er sayı kaydetti.

Jazz'da Donovan Mitchell 27, Jordan Clarkson 21, Bojan Bogdanovic 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Arnavutköy'de karakola gidip teslim olan koca: Karımı başından vurdum
Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması: Satmaya niyetimiz yok
Tekirdağ'da karakoldan firar girişiminde bulunan hükümlü hastanelik oldu
Market çalışma saatleri genelgesi 2021 yeni market saatleri
Mesut Özil'e sürpriz mektup! Almanlar bunu konuşuyor
WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç: Telegram kullanıcısı 500 milyona ulaştı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Saadet ittifakıyla ilgili konuştu: Herkes istediği parti ile görüşür
HDP'li Sancar'dan MHP'nin 'kapatma' hamlesine yanıt: Buyursunlar, deneyip görsünler
Dolardaki yükseliş kalıcı mı geçici mi? Ekonomist Atilla Yeşilada yeni fiyat verdi
Korona aşısında öncelik kimin ilk aşıyı kimler olacak?
Yorumlar