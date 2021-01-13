Sait Gönen: Tüm nüfus aşılansa bile 8-10 aya ihtiyacımız olacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, tüm nüfusun aşılanması durumunda dahi bağışıklığın oluşması için 8-10 aya ihtiyaç olacağını söyledi. Gönen, bu sürede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek gerektiğini ifade etti.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayacak aşılama süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Vatandaşların aşının güvenliği konusunda endişeye kapılmaması gerektiğini ve sırası gelince gönül rahatlığıyla aşılarını olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gönen, şu bilgileri verdi: "İlk önce sağlık çalışanları aşılanacak zaten. Onun için halkımızın içi rahat olsun ve mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Nüfusun tamamı aşılansa bile sürü bağışıklığının oluşabilmesi için 8-10 aya ihtiyacımız olacak. Bu sürede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumaya devam etmek zorundayız."

'Aşılanmasına rağmen hastalığa yakalananlar hafif semptomlarla geçiriyor'

Türkiye'de de uygulanacak inaktif aşı dahil dünyada acil kullanım onayı ile yapılmaya başlanan aşıların tümünün faz 3 çalışmalarını tamamladığını vurgulayan Prof. Dr. Gönen, şunları kaydetti: "Türkiye'deki erken sonuçlara baktığımızda inaktif aşının yüzde 92'lik koruyuculuğu söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü aşılarla ilgili yüzde 50'nin üzerinde bir etki varsa başarılı kabul ediyor. Aşılanmasına rağmen hastalığa yakalananlar da hastalığı çok hafif semptomlarla geçiriyor. Bu da sevindirici."