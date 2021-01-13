BIST 1.565
DOLAR 7,42
EURO 9,04
ALTIN 441,54
HABER /  SAĞLIK

Sait Gönen: Tüm nüfus aşılansa bile 8-10 aya ihtiyacımız olacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, tüm nüfusun aşılanması durumunda dahi bağışıklığın oluşması için 8-10 aya ihtiyaç olacağını söyledi. Gönen, bu sürede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek gerektiğini ifade etti.

Abone ol

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayacak aşılama süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Vatandaşların aşının güvenliği konusunda endişeye kapılmaması gerektiğini ve sırası gelince gönül rahatlığıyla aşılarını olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Gönen, şu bilgileri verdi: "İlk önce sağlık çalışanları aşılanacak zaten. Onun için halkımızın içi rahat olsun ve mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Nüfusun tamamı aşılansa bile sürü bağışıklığının oluşabilmesi için 8-10 aya ihtiyacımız olacak. Bu sürede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumaya devam etmek zorundayız."

'Aşılanmasına rağmen hastalığa yakalananlar hafif semptomlarla geçiriyor'
Türkiye'de de uygulanacak inaktif aşı dahil dünyada acil kullanım onayı ile yapılmaya başlanan aşıların tümünün faz 3 çalışmalarını tamamladığını vurgulayan Prof. Dr. Gönen, şunları kaydetti: "Türkiye'deki erken sonuçlara baktığımızda inaktif aşının yüzde 92'lik koruyuculuğu söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü aşılarla ilgili yüzde 50'nin üzerinde bir etki varsa başarılı kabul ediyor. Aşılanmasına rağmen hastalığa yakalananlar da hastalığı çok hafif semptomlarla geçiriyor. Bu da sevindirici."

ÖNCEKİ HABERLER
Mesut Özil daha gelmeden Fenerbahçe hisselerini uçurdu
Ankara hava durumu kar başladı 15 günlük haritalı tahmin
Son dakika Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihraç kararına mahkeme dur dedi
Gelecek Partisi İzmir il yönetimi görevden alındı
Başörtülü öğretmene sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı
Aşıla programı indirme İOS, Android ve Huawei için nasıl yapılır?
Beşiktaş, Ajdin Hasic'le ilgili kararını verdi
Buket Aydın Haber Global'e geldi! O isim kanaldan ayrıldı
Lakers hız kesmedi üst üste üçüncü galibiyetini aldı
Arnavutköy'de karakola gidip teslim olan koca: Karımı başından vurdum
Yorumlar