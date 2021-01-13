Gelecek Partisi İzmir il yönetimi görevden alındı

Geçtiğimiz haftalarda toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi'nde İzmir il yönetiminin görevden alındığı bildirildi.Abone ol
Gelecek Partisi, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirildiğini bildirdi.
Partiden yapılan açıklamada, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirilmesine karar verildiği belirtildi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığındaki Gelecek Partisi'nde geçtiğimiz haftalarda kriz yaşanmış ve Sakarya il başkanı Ender Serbes'in teşkilatıyla birlikte istifa etmesinin ardından Pamukova, Akyazı, Kocaali, Arifiye ve Erenler ilçe teşkilatları görevi bırakmıştı.