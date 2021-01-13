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Ankara hava durumu kar başladı 15 günlük haritalı tahmin

ANKARA'da beklenen kar yağışı başladı meteoroloji son tahminleri duyurdu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra etkisi arttıracak ve kar yağışı Ankara'da hafta sonuda kadar devam edecek. 15 günlük haritalı hava durumu raporuna göre Ankara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında.

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ANKARA hava durumu için meteoroloji günler öncesinden alarm vermişti ve beklenen oldu. Ankara'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının şiddetini asıl yarın yani 14 Ocak perşembe günü arttırması ve hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Bugün Ankara hava durumu için en yüksek sıcaklık 3 derece olacak. Karla karışık yağmur gün içinde etkisini yitirecek. Kar yağışı perşembe günü etkili olacak.

Ankara hava durumu nasıl: Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların;öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı devam edecek mi: Ankara’da sabah saatlerinden itibaren önce kuvvetli sağanak yağmurla başlayacak yağışın, hızlı soğumayla birlikte zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz çevrelerinde güneyli kuvvetli rüzgarlarla birlikte yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdı

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