Son dakika Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihraç kararına mahkeme dur dedi

İYİ Parti'den ihracı için çalışma başlatılan Ümit Özdağ'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

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Son dakika haberine göre; Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracı kararını iptal etti..

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, avukatı aracılığıyla İyi Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Dava dilekçesinde, "Müvekkil davacının, kurucu ve milletvekili olduğu partiden ihraç edilmesi kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na hakim olan normatif ilkelere aykırı olduğundan hukuki denetimden geçerek iptal edilmesi gayesiyle huzurdaki davanın açılması zarureti hasıl olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

Karar çıktı

Özdağ'ın, İYİ Parti tarafından partiden ihraç edilmesi kararına itirazda bulunarak açtığı davanın duruşması bugün görüldü.

Disiplin Kurulu kararı iptal edildi

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Özdağ için alınan ihraç kararı

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve İstanbul Milletvekili olan Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin iddiaları üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'nun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla Özdağ, parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmişti.