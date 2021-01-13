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Samsun'da gece yarısı torun ağlayınca acı gerçek ortaya çıktı

SAMSUN'da gece yarısı uyanan torun ağlamaya başlayınca 50 yaşındaki Altınay Koç'un yatağında öldüğü ortaya çıktı.

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Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Cami Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınay Koç (50) Ankara’dan misafirliğe gelen 2,5 yaşındaki torunu ile birlikte yattı. Gece yarısı uyanan ve ağlayarak odadan çıkan çocuğu fark eden ev sakinleri Aytınay Koç’un çocuğun sesine uyanmaması üzerine yattığı odaya gittiklerinde onu yatakta ölü olarak buldu. Olay, polise haber verildi. Altınay Koç’un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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