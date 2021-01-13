Kahramanmaraş'ta yine o kadın! Bu kez güzellik merkezinde ortalığı birbirine kattı

KAHRAMANMARAŞ'ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, “Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösterip maske takmamakta ısrar eden, 11 ay önce de garsona küllükle saldıran kadın, bu kez güzellik merkezinde olay çıkardı.

Abone ol

Olay, dün Yirmikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana geldi. Gülcan Ç., maskesiz gittiği güzellik merkezinde çalışanları uyarısı üzerine maske taktı, ancak bu kez de çenesinin altına indirdi. Çalışanların tekrar uyardığı Gülcan Ç., bağırarak hizmet almayacağını belirtip, parasını geri istedi. Çalışanların iadeyi kabul etmesine karşın bağırmaya devam eden Gülcan Ç., "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim, ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Camı yumrukladı Çalışanları tehdit ettiği de öne sürülen Gülcan Ç, polis ekipleri tarafından güçlükle güzellik merkezinden çıkarıldı. Tehditlerine burada da devam eden Gülcan Ç., güzellik merkezinin camını yumrukladı. Güzellik merkezi çalışanlarının şikayetçi olası üzerine Gülcan Ç., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada kendisi de güzellik merkezinin çalışanlarından şikayetçi olan Gülcan Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Garsonlara küllük fırlatmıştı Gülcan Ç., 16 Şubat 2020 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği bir çay bahçesinde, önce masadaki küllüğü yere, daha sonra da kendisini uyaran garsonların üzerine attı. Ardından masaları deviren Gülcan Ç, diğer müşterilerin üzerine de bardak fırlattı. Bu sırada çay bahçesine gelen arkadaşları, Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyen garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, kadını gözaltına almıştı.

"Artistliğiniz kime ya?" demişti Gülcan Ç, 10 Aralık 2020 tarihinde ise Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerince maske takmadığı için uyarılmış, taşkınlık yapıp, “Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" dedikten sonra gözaltına alınmıştı. Polis merkezinde de maske takmayı reddeden Gülcan Ç., "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım zaten. Sizin bu artistlikleriniz bir değil yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek tehditlerine devam etmişti.

Eshabil yetiş: Maske takmamakta ısrar eden Gülcan Ç.’den polis kimlik istemiş, birden agresifleştikten sonra "Vermiyorum kardeşim gel de al" diyerek polislere zorluk çıkarmıştı. Daha sonra karakola götürülen ve karakol önünde telefonla Eshabil isminde bir arkadaşını arayarak, ‘Eshabil yetiş beni karakola getirdiler’ sözleriyle gündem olmuştu.

CİMER yanıt vermişti Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt gelmişti. Kadının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Enver Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın" diyerek tepki göstermişti.