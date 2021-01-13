Biontech aşısını gizlice olan 'ayrıcalıklı Türkler' iddiası! Aşıyı olan Profesör açıkladı

TÜRKİYE'ye Pfizer - Biontech aşısından 25 bin doz getirildiği ve bazı ayrıcalıklı kesimin bu aşıyı olduğu iddia ediliyor. Bu iddiaya dayanak olarak da aşıyı olan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü'nün paylaşımı gösterildi. İşin aslını Biontech aşısı olan Profesör açıkladı.

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Sosyal medya Almanya'da üretilen Biontech aşıyla ilgili bir spekülasyonla çalkalanıyor. CHP eski milletvekili Hüsnü Bozkurt'un ortaya attığı iddiaya göre Türkiye'ye sonbaharda gizlice 25 bin doz Biontech aşısı getirildi. Bu aşı ayrıcalıklı kesimlere yapıldı. Bugün söz konusu iddiaya dayanak olarak Biontech aşısı olduğunu açıklayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü'nün paylaşımı gösterildi. Profesör Dr. Saadettin Hülagü attığı söz konusu twitinde, Ekim'de Biontech aşısının ilk dozunu, Kasım 2020’de ikinci dozunu olduğunu yazıyor.

Profesör Biontech aşısını nasıl temin etti?

Biontech aşısına 'ayrıcalıklı bir şekilde sahip olduğu' iddia edilen Profesör Sadettin Hülagü hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Profesör Biontech aşısını, 3. faz çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı sırada olduğunu açıkladı. Profesör bunun belgesini de twitter hesabından yayınladı.

Profesör, Biontech'in faz 3 çalışmasına Türkiye'de yüzlerce sağlık çalışanının dahil olduğunu söyledi.