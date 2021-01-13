65 yaş üstüne Çin aşısı yerine Biontech aşısı yapılsın! Profesör Güner Sönmez önerdi

TÜRKİYE'de Çin Sinovac aşısıyla ilgili tartışmalar sürerken Prof. Güner Sönmez'den öneriler geldi. Prof. Sönmez, 65 yaş üstüne Biontech aşısı yapılması gerektiğini söyledi.

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ÇİN'den alınan Sinovac aşısıyla ilgili Türkiye kamuoyunda büyük tereddütler var. Dün Reuters'in geçtiği haberle Brezilya'daki testlerde daha önce yüzde 78 olarak duyurulan aşının başarı oranının yüzde 60'ın altında olduğunu ortaya çıktı. Sinovac aşısının Türkiye'deki testlerde başarı oranı yüzde 91.25, Endonezya'daki başarı oranı ise yüzde 65.3 olarak açıklanmıştı. Üç ülkede 3 farklı başarı oranı çıkması kamuoyunda Çin aşısı Sinovac yerine Alman aşısı Biontech taleplerini öne çıkardı.

65 yaş üstü için önerilen aşı

GATA ve Üsküdar Üniversitesi Profesörlerinden Güner Sönmez de 'yeni veriler ışığında aşıyla ilgili' durumu değerlendirdi. Profesör, aşıya onay veren FDA'nın 65 yaş üstü için Biontech aşısını önerdiğini belirterek şu önerileri getirdi;



1. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü için güvenli ve etkin bir aşıyı temin edip hızla uygulamak (FDA ‘in 65 yaş üstü için önerisi Biontech). Yani toplamda 10-11 milyon kişiye yetecek doz.

2. Biontech kapasite arttırma kararı vermişken; Ön siparişle önemli bir miktarı rezerve edilmeli.

3. Aşı siparişi çeşitlendirilmeli tek bir firmaya bağımlı kalmamalı.

4. Aşının adil dağıtımı için kurulmuş küresel aşı dağıtım programı olan COVAX’a katılmalı.

5. Sinovac firmasından detaylı ve şeffaf çalışma sonuçları istenmeli.

6. Mart- Nisan aylarına kadar risk grubu ve sağlık çalışanlarının aşılaması bitmeli.

7. Rutin sekanslama yapılarak mutasyonlar taranmalı. 8. Normalleşme adımları erken atılmamalı.