Erdoğan'dan 'Cumhurbaşkanlığı' açıklaması: Seçimi tekrar kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandı. "Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız." mesajı veren Erdoğan, "Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile katıldı. "Salgın nedeniyle ara verdiğimiz kongrelerimize bugün yeniden başlıyoruz." bilgisini veren Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı Seçimini tekrar kazanacağız." vurgusu yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert çıkan Erdoğan, "Ve devam ediyor... Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz...' Asıl niyetini laf kalabalığı ile gizlemeye çalışıyor. Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar." tepkisini gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur İttifakı

Gerek AK Parti gerek MHP gerek BBP olarak Cumhur İttifakı yarınlara yürümektedir, yürüyecektir. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı Seçimini tekrar kazanacağız.

"Hadlerini bildirmek mecburiyetinde kalıyoruz"

Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze konulan tuzaklar yoruyor. Hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir.

Söylem ve yöntemler ülkenin en büyük 2. partisinin merkezine yerleşmiştir. Biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ancak öyle sözler söylüyor ve yapıyorlar ki, milletimize olan saygımız gereği hadlerini bildirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat, dün yine bühtan üzerine bühtan sergiledi. Neymiş efendim, CHP Türkiye'yi büyütmüş. Gerçekten de CHP hep Türkiye'nin sorunlarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir.

"Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz..."

Bunu söyleyen kim? hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, SGK'yı batırmış, millet ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Ve devam ediyor...

'Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz...' Asıl niyetini laf kalabalığı ile gizlemeye çalışıyor. Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar.

"Hâlâ hazmedemiyorlar"

Hâlâ hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihi ile göreve gelmelerini sığdıramıyorlar. Bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vakimi de aynı yalan ve iftiraları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin, ülkenin 2. büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır.

Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi.

"Söyledikleri hükümsüzdür"

Sürekli soru cümleleri ile ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz, aynı zamanda siyasi sıfata sahip olduğunu bilmeyen birisi, daha alfabenin A'sında çuvallamıştır. Kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin zaten diğer söyledikleri hükümsüzdür. Teröristlere 'arkadaş' diyen birinin sözleri hükümsüzdür.