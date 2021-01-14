Türkiye'nin bir çok yeri beyaza büründü! Lodos bitti ve kar yağışı başladı
Türkiye'de birçok ilde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışı cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da etkili olmaya başlayacak.
Türkiye'nin batısında etkili olan yağışlar iç kesimlerde kara dönüyor. Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Karabük, Sakarya, Iğdır, Bolu, Afyonkarahisar, Hakkari ve Sakarya'dan sonra Ankara'da bu sabah beyaza büründü.
5 günlük hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışı etkili olması bekleniyor. Bugün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.
Ankara beyaza büründü
Ankara'da hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Sabah erken saatlerde başlayan yağmur kentin bazı kesimlerinde kara dönüştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, kent için dün sarı uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı.