Zonguldak'ta halk seferber oldu ama bulamadı: Bu adam ceviz kabuğundan çıkmadı

ZONGULDAK'ta hafıza kaybı yaşayan yaşlı adamın yakınlarını bulmak için Ereğli ilçesi seferber oldu. İsminin bazen 'Hidayet' bazen de 'Fatih' olduğunu söyleyen yaşlı adama vatandaşlar 'dede' diye sesleniyor.

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Ereğli Müftü Mahallesi Çamlık Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 5 yıldır bir apartmanın kazan dairesinde yaşayan yaşlı adamın ailesine ulaşmak için çaba sarf ediyor. Üzerinde kimliği olmayan ve hafıza kaybı yaşayan yaşlı adamın ihtiyaçlarını apartmanda yaşayan vatandaşlar karşılıyor. İsminin bazen ‘Hidayet’ bazen de ‘Fatih’ olduğunu ifade eden yaşlı adamın ailesini bulmak isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan da duyuru yayınladı.



Apartman sakinlerinden Önder Uludağ, 'dede' diye seslendikleri yaşlı adam için önceliklerinin ailesine kavuşturulmasını sağlamak olduğunu söyledi. 'Dede'nin yıllardır hafıza kaybı yaşadığını anlatan Uludağ, "Dedemiz yaklaşık 4-5 yıldır buralarda. Önceleri sokakta yatıyordu. Daha sonra kahvehanenin içerisinde kazan dairesinde yatmaya başladı. Soğukta kalmaması için kahveci ağabeyimiz içeriye aldı. Bizler sürekli olarak üst baş ve yemek işini ayarlamaya çalışıyoruz. Ama yattığı yer çok iyi bir ortam değil" dedi.







"Muhakkak bir ailesi var diye düşünüyoruz"

Yaşlı adam hakkında emniyette başvurduklarını ancak bir sonuç çıkmadığını anlatan Uludağ "Daha önce de amcamızın ailesini bulmak için bir çabamız oldu. Emniyete gittik. Kaymakamlık makamına dilekçemizi verdik. Emniyetteki arkadaşlar geldi. Amcamızı aldılar. Ancak bir sonuç çıkmadı. Biz burada kalması yerine biraz daha iyi bir ortamda kalabilecek yer ayarlanmasını istiyoruz. Ailesinin de bulunmasını istiyoruz. Bu adam ceviz kabuğundan çıkmadı. Muhakkak bir ailesi var diye düşünüyoruz. Sonuçta bir tanıdığı, annesi kardeşi, birisi mutlaka vardır. Belki onun da ailesi arıyordur. Biz ya ailesinin yanında ya da daha iyi bir ortamda yaşamasını istiyoruz. Burada olmasından rahatsız değiliz. Bir şekilde yemesini içmesini karşılarız. Belediyemiz, kaymakamlığımız ya da ulaşılabilirse ailesine teslim etmek istiyoruz." dedi. Yaşlı adam ise kendisinin Bartın’dan ilçeye geldiğini, yakınlarda bir yakınının olduğunu ve belki bir gün onunla karşılaşacağını söyledi.