Meksika'da belediye başkanına 'su deposu' cezası: Ağaca bağladılar

MEKSİKA'da dünyada yankı uyandıran görüntüler kayda geçti. Mahallede yaşayanlar, Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar'ı kalitesiz su deposu inşa ettiği gerekçesiyle 'cezalandırarak' ağaca bağladı.

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Meksika’nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde 11 farklı mahallede yaşayanlar, kendilerine kaliteli hizmet sunmayan Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar’ı cezalandırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Chiapas halkı, depodaki çatlaklara dikkat çekerek kalitesiz su deposu inşa etmekle suçladıkları Aguilar’ı ormanlık alanda ağaca bağladı. Öfkeli mahalle sakinleri, belediye başkanını elleri arkadan bağlanmış şekilde terk etti.

Aguilar, Chiapas’ta ilk cezalandırılan Belediye Başkanı değil

Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği için Chiapas sakinleri tarafından cezalandırılan ilk Belediye Başkanı değil. Chiapas sakinleri, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza’yı işleri yarım bırakmakla suçlamış, 20 kilometre yol yürütmüştü.

Vaatleri yerine getirmedi kamyona bağladılar Ekim 2019'da da Chiapas'ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.