MSB'den Mehmetçiğe çorap ören Zeliha nineye teşekkür

YALOVA'da yaşayan 119 yaşındaki Zeliha Barlas, ilerlemiş yaşına rağmen ülkenin dört bir yanında görev yapan askerler için ördüğü birbirinden renkli çorapları, oğlu aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştırdı. Bakanlık, açıklama yaparak Zeliha Barlas'a teşekkür etti.

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Milli Savunma Bakanlığı, mektup yazarak ördüğü çorapların ülkenin dört bir yanında görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılmasını isteyen Zeliha Barlas'a, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile teşekkür etti.

Açıklamada, Zeliha Barlas'ın ilerleyen yaşına rağmen birbirinden güzel çoraplar örmeye devam ettiği, bugüne kadar ördüğü çorapları kendisini ziyarete gelenlere hediye ettiği belirtilerek, "Ancak Covid-19 nedeniyle ziyaretçileri kesilen Zeliha ninemiz, kalan çoraplarını da Kahraman Mehmetçiklerimize göndermek istemiş. Bunun için de oğlu Sayın Cafer Barlas'tan 'Oğlum bu çorapları ülkenin en soğuk bölgesinde vatan görevi yapan asker evlatlarıma göndermek istiyorum' diyerek bir mektup yazmasını istemiş. Oğlu Cafer Barlas da annesinin sözlerini kâğıda dökerek hazırladığı mektupları çorapların içine koymuş. Bizleri duygulandıran Zeliha ninemize Mehmetçiklerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Onun gibi kahraman ve fedakâr büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek" denildi.

"Ayaklarınız hiç üşümesin"

Zeliha Barlas, bakanlığın paylaştığı Mehmetçik için yazdığı mektubunda şöyle dedi:

"Asker Evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz, özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz."