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Edirne merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı

EDİRNE merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliyi, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize, Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve Erzincan'da gözaltına aldı.

Diğer operasyonda 22 şüpheli itirafçı oldu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, 4 Ocak'ta Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu şüphelilerden 22'si etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden C.K. ise tutuklandı.

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