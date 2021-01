Mesut Özil'den eski dostuna peş peşe yardımlar

Mesut Özil, daha önce futbol oynamasına krampon desteğiyle yardım ettiği Kenyalı çocuğu desteklemeye devam ediyor. 32 yaşındaki yıldız Lawrence Masira'ya imzalı bir fotoğrafını ve maskelerle dolu bir çantayla yardımda bulundu. 4 Ocak 2021'de eğitime başlayan Kenya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemek için tüm öğrencilere maske zorunluluğu getirmişti. Hediyeyi Masira adına alan Eric Njiru, Mesut Özil'e teşekkürü Twitter hesabından yaptı.

Özil ile Masira'nın arkadaşlığı 14 Mart 2019'da başlamıştı. 9 yaşındaki Lawrence Masira, kardeşiyle birlikte ailesinin ineklerini otlatmak için sokaklarda gezerken giydiği Mesut Özil formasıyla sosyal medyada dikkat çekti. Bu fotoğrafa kayısız kalmayan Mesut, küçük Masira ve ailesine forma ile kramponlar göndermişti.

Arsenal midfielder @MesutOzil1088 sent Lawrence Masira masks for the new school term and a signed autograph.

Mans a legend! pic.twitter.com/LjdXahOEGG