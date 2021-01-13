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Vladimir Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi.

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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan, Rusya öncülüğünde barış yapmak zorunda kalmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan mütabakatın ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 11 Ocak'ta Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Telefonla bilgi verdi
Putin, 10 Kasım'da yapılan barış anlaşmasının hatlarını belirlemek üzere yapılan görüşmeye ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konu hakkında bilgi verdi

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