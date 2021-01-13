RTÜK'ten Halk TV'ye Fikri Sağlar cezası! 'Türbanlı hakime güvenmiyorum'

RTÜK'ten Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakim' sözleri nedeniyle Halk TV'ye ceza geldi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Ben türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklaması nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi.

Gazeteci Özgen Bingöl, RTÜK'ün Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdiğini duyurdu. Bingöl, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

Fikri Sağlar'ın skandal sözleri neydi?

Halk TV'deki "Sözüm Var" programında Sağlar, "Ben kendimden söylüyorum, yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde, benim haklarımı koruyacağına, adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma geldi" demişti.