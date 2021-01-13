Koronavirüs tedavisi gören Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni yıl öncesi bacağından ameliyat olmuş, ameliyat sonrasında ise koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, Londra’daki evinde gözetim altında tutuluyordu.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Sarkisyan’ın durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra'da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Sarkisyan’da yüksek ateş gibi koronavirüs kaynaklı belirtiler görüldüğü ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.