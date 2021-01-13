Bursa'da çuvalla para kazanıyor günde 5 bin adet satıyor

Bu mesleğin babasından kaldığını ifade eden Bahadır Oğuz, "Rahmetli babam bu dükkânı 1964 yılında açmış. Biz de babamızın mesleğini devam ettiriyoruz. Biz burada ikinci el ve sıfır çuval satışı yapıyoruz. İkinci el çöpe gidecek çuvalları gidip alarak bunları çöpe gitmekten kurtarıp ekonomiye kazandırıyoruz. Kullanılan un, buğday, bakliyat, şeker ve yem çuvallarını alıp onları çöpe gitmekten kurtarıp uygun fiyata ihtiyacı olanlara satıyoruz. İkinci el çuvala talep oldukça fazla. Günde 5 bin tane çuval satıyoruz. İkinci el çuvalları ebadına göre 1 ila 3 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. İkinci el çuvalları genellikle moloz doldurmak için kullanıyorlar. Talaş koyuyorlar, ev eşyası taşıyacaklar tercih ediyor. Bir de demir aksamları bu çuvallara koyuyorlar. Sıfır çuval da mevcut. Sıfır çuvalları ise 2 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.