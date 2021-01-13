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İntihar mı cinayet mi! Isparta'da kafasına poşet geçirilmiş halde bulunmuştu otopsi sonucu...

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA'da kaldığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Gökhan Erkmen’in yapılan otopsi sonucu belli oldu. Rapora göre intihar üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak kesin ölüm nedeninin alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı paylaşıldı.

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Olay dün saat 16.30’da Kutlubey Mahallesi Kafeler Caddesi’ndeki bir apartta meydana geldi. Apart sahibi, kiracısı Gökhan Erkmen’den (42) haber alamaması üzerine aparta geldi. Daireye giren apart sahibi Gökhan Erkmen’i başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan Erkmen’in öldüğünü belirledi. Erkmen’in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İntihar şüphesi üzerinde duruluyor
Konuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Gökhan Erkmen’in ölü olarak bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan otopsi sonucunda elde edilen bilgilere göre intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ancak ölen kişi üzerinden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda kesin ölüm nedeninin anlaşılacağı, soruşturmanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır. Mühim bir gelişme olduğu takdirde tekrar bilgi verilecektir” denildi.

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