Manisa'da daha fazla dayanamadı! 50 yıllık duvar yıkıldı belediyeyi su bastı

MANİSA'da dün gece etkili olan yağışa dayanamayan istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası zemin katı suyla dolan belediyenin bazı birimleri hizmet veremedi.

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Dün gece etkili olan sağanak, Manisa'da 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunus Emre Belediyesi’nin arasındaki istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Belediye hizmet binasının zemin katı suyla doldu, elektrik ve bilgi işlem sistemleri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin su tahliyesi için çalışma yaptıkları belediyede bugün bazı hizmetler verilemedi.

Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, hizmet binasında ciddi anlamda maddi hasar oluşmadığını belirterek, gazetecilere şu açıklamada bulundu:

“Batı Kışla, yanımızda komşumuz. Aramızdaki duvarın arkasında dün gece, aşırı yağıştan dolayı su birikintisi olmuş. Yaklaşık 50 yıllık duvar, su birikintisine dayanamayarak, yıkılmış. Duvarda, yaklaşık 45 metre uzunluğunda yıkık var. Duvar yıkıldıktan sonra bahçemize çok miktarda sel suyu gelmiş. Hem çevre ve şehircilik binamızda hem de ana binamızın altında bulunan halkla ilişkiler müdürlüğümüzün bulunduğu zemin katlar suyla dolmuş.