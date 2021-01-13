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Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 18:00'de aşı gündemiyle toplandı.

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama hazırlıkları ülke genelinde devam ediyor. Çin'den getirilen 3 milyon doz aşı, şehirlerde belirlenen adreslere tırlarla gönderildi.

Belirlenen hastanelerde aşı odaları hazırlanırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşının perşembe veya cuma günü yapılmaya başlanacağını söylemişti.

Kurul toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 18:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulunun gündeminde aşı ile ilgili gelişmeler var.

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