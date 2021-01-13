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HABER /  DÜNYA

Ukrayna'da polis alarm geçti! Okullar ve mahkemede bomba ihbarı

UKRAYNA’nın Odesa kentinde bazı anaokulları, mahkeme ve savcılık binaları, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

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Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa’da 26 okul, bir mahkeme ve bir savcılığa yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bomba imha ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Bomba ihbarının yapıldığı mahkemenin basın servisi, binada bulunanların tahliye edildiğini bildirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kamuya ait binalarda arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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