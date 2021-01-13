Kütahya hava durumu kar kaç gün yağacak 5 günlük rapor

KÜTAHYA için meteorolojinin günler öncesinden yaptığı kar uyarısı tuttu ve Kütahya'da kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Kar yağışının bu geceden itibaren etkisini arttırması bekleniyor. Kütahya hava durumu 15 günlük-90 günlük meteoroloji verilerine bakıldığında kar yağışı uzun süre etkili olmayacak.

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KÜTAHYA hava durumu için tahminler tuttu kar yağışı yüksek kesimlerde yer yer etkili olmaya başladı. Kütahya'da asıl kar yağışı yarın 14 Ocak perşembe günü başlayacak ve haftasonu da dahil 3 gün etkili olacak. Kütahya 15 günlük hava durumu raporlarına göre kar yağışının etkisi uzun sürmeyecek. Yeni hafta ile birlikte sıcaklık değerleri artacak. İşte Kütahya 5 günlük hava durumu raporu

Türkiye'nin batısında etkili olan yağışlar iç kesimlerde kara dönüyor. Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Karabük, Sakarya, Iğdır, Bolu, Afyonkarahisar, Hakkari ve Sakarya'dan sonra Ankara'da bu sabah beyaza büründü.

5 günlük hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışı etkili olması bekleniyor. Bugün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.

22 kent için sarı, 14 kente ise turuncu alarm

Meteoroloji bugün için yayımlandığı hava durumu raporunda 22 kent için sarı, 14 kente ise turuncu alarm verdi.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz sağanak yağışlı, yer yer kar yağışlı... Yağışlar, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde...

Yağışlar; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli... Sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların güney, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Uyarılar

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.