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Isparta'da başında poşet ile ölü bulunan kişi için intihar şüphesi

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da yaşadığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde bulunan Gökhan E.'nin (42) ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Açıklamada; Gökhan E.'nin intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

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ISPARTA Kutlubey Mahallesi'nde bulunan bir apartta yaşayan Gökhan E.'den (42) bir süredir haber alamayan apart sahibi, daireye girdiğinde Gökhan E.'yi başına poşet geçirilmiş, hareketsiz yatarken bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye gelen sağlık ekipleri, Gökhan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Gökhan E.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan E.'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "12/01/2021 günü Kafeler Caddesi Rüya Apart Daire 9'da bir erkek şahsın ölü olarak bulunduğu, cesedin Gökhan E. isimli şahsa ait olduğu, yürütülen soruşturma ve yapılan otopsi sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde intihar şüphesi üzerinde durulduğu ancak ölen kişi üzerinden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda kesin ölüm nedeninin anlaşılacağı, soruşturmanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır" denildi.

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