Uyuşturucu kullanan Ümitcan Uygun'un yanında görüntülenen kadından dikkat çeken sözler

Uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntülerde Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın, emniyetteki ifadesinde, çalıştığı pavyona sık sık gelen Uygun'un yüklü hesaplar ödediğini ve o vesileyle tanışıp arkadaş olduklarını söyledi. Fadime Büşra G., parayı nereden bulduğunu sorduğunda Uygun'un 'baba parası yediğini' söylediğini belirtti.

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Polis tarafından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli kadın, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; şüpheli kadın, emniyetteki ifadesinde, çalıştığı pavyona sık sık gelen Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un yüklü hesaplar ödediğini ve o vesileyle tanışıp arkadaş olduklarını söyledi. Parayı nereden bulduğunu sorduğunda Uygun'un 'baba parası yediğini' söylediğini belirten Fadime Büşra G., olay günü Uygun'un. "Uyuşturucu içer misiniz?" diye sorduğunu ve cebinden çıkardığı peçetede bulunan uyuşturucuyu birlikte kullandıklarını kaydetti.