BIST 1.559
DOLAR 7,41
EURO 9,03
ALTIN 443,18
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu kullanan Ümitcan Uygun'un yanında görüntülenen kadından dikkat çeken sözler

Anadolu Ajansı

Uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntülerde Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın, emniyetteki ifadesinde, çalıştığı pavyona sık sık gelen Uygun'un yüklü hesaplar ödediğini ve o vesileyle tanışıp arkadaş olduklarını söyledi. Fadime Büşra G., parayı nereden bulduğunu sorduğunda Uygun'un 'baba parası yediğini' söylediğini belirtti.

Abone ol

Polis tarafından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli kadın, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; şüpheli kadın, emniyetteki ifadesinde, çalıştığı pavyona sık sık gelen Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un yüklü hesaplar ödediğini ve o vesileyle tanışıp arkadaş olduklarını söyledi. Parayı nereden bulduğunu sorduğunda Uygun'un 'baba parası yediğini' söylediğini belirten Fadime Büşra G., olay günü Uygun'un. "Uyuşturucu içer misiniz?" diye sorduğunu ve cebinden çıkardığı peçetede bulunan uyuşturucuyu birlikte kullandıklarını kaydetti.

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, sorgulandığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucuya özendirmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye ekipler sevk edildi
Çanakkale'de koronavirüs şüphelisi göbek atıp spor yaptı
Süper Lig'de yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıkartıldı
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı talebi
Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ' davasında flaş gelişme! Mahsun Kırmızıgül de oradaydı
Bakan Varank: Sanayi üretimimiz piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti
Anadolu Efes Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı
Şarköy’de fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi! Belediye başkanı ve kaymakam olay yerinde...
CIA 2 milyon sayfalık arşivi paylaştı! Tüm UFO belgeleri kamuya açık hale getirildi
Çanakkale'de banka girişinde tespit edildi polis ekipleri apar topar götürdü
Yorumlar