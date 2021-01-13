Gaziantep FK'yi eleyen Konyaspor çeyrek finaldeki yerini aldı

Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Konyaspor çeyrek finale yükseldi. Konyaspor'a turu getiren goller 11'de Marin Anicic ve 40'ta Ömer Ali Şahiner'den geldi. Gaziantep FK'nin tek sayısını ise 90+4'te Muhammet Demir kaydetti.Abone ol
11. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışı sonrasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Anicic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
26. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Güray Vural'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
39. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının yan çizgisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
44. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
45+1. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Daci'nin vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu oyun alanına gönderdi. Pozisyonun devamında Cikalleshi'nin pasına hareketlenen Musa Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
77. dakikada Mirallas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.
82. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu kornere çeldi.
90+4. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içindeki karambolden faydalanan Kubilay Aktaş'ın kafayla indirdiği topa Muhammet Demir'in röveşata vuruşla ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan İttifak Holding Konyaspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı.
Konyaspor: 2 - 1 :Gaziantep FK
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Suat Arslanboğa, Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok
Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Anicic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 60 Abdülkerim Bardakçı), İsmail Güven, Ali Karakaya (Dk. 60 Jevtovic), Eduok (Dk. 60 Cikalleshi), Musa Çağıran (Dk. 72 Milosevic), Bytyqi, Daci
Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Olkowski, Djilobodji (Dk. 80 Vetrih), Kubilay Aktaş, Tosca, Morais, Furkan Soyalp (Dk. 46 Maxim), Mirallas, Güray Vural (Dk. 59 Kenan Özer), Enver Cenk Şahin (Dk. 69 Oğuz Ceylan), Andre (Dk. 46 Muhammet Demir)
Goller: Dk. 11 Anicic, Dk. 39 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+4 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Karakaya, Dk. 38 Musa Çağıran, Dk. 85 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+7 Eray Birniçan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 51 Djilobodji, Dk. 80 Morais (Gaziantep FK)