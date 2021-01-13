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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Ocak Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 180 bin 303 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, can kaybı 22 bin 981 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ocak 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 173 bin 603 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 971 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 173 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye çıktı.

Toplam test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839, vefat sayısı 23 bin 325, ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.5, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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