Sergen Yalçın'dan 16 yabancı ve derbi açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Sergen Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederken transfer süreci, 16 yabancı hakkı, Tyler Boyd'un durumu ve hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuştu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Bu tarz maçları oynamak her zaman için zordur. Agresif savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Böyle maçlarda erken gol bulmamız lazım. Gol erken gelseydi daha rahat skor üretebilirdik"

"Zor olmasını bekliyorduk, gayet normal, önemli olan bu maçlarda turu geçmek. Aboubakar'ı 45 dakikada çıkardık, yorgun olduğu çok belliydi. Kadroyu ideal bir şekilde kullanmaya çalışıyorum."

"Yıllardır derbi oynuyoruz, tabii ki önemli maçlar. Galatasaray bizim 100 yıllık rakibimiz ama dostluğumuz baki. Umarım seyir zevki yüksek bir maç olur"

"Biz raporumuzu yönetime verdik. 16 yabancı kuralı sonucunda Boyd'u içeri alabiliriz. Uygun olur mu olmaz mı bakacağız. İki oyuncu istediğimi söyledim. Lig ve kupa için takımı güçlendirmek istiyoruz"

Bizim kadromuzda yedek oyuncumuz yok

Kupada son 8 takım arasına kalmanın önemli olduğunu söyleyen Yalçın, rotasyon yapıldığıyla ilgili soruya ise, "Bizim kadromuzda yedek oyuncumuz yok. Herkes forma giyiyor" diye konuştu.



Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Öncelikle tur atlamak önemliydi. Türkiye Kupası hedeflerimiz arasında. Zor bir oyun oldu. Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İyi de savunma yaptılar. Oyuna baktığımızda, gol atınca tur atlayacağımız bir müsabakaydı. Rakip ofansif anlamda çok bizi zorlamadı. Zordur böyle maçlar, tur atlamak önemlidir. Oyuncularımız çok fazla maç oynuyor. Ocak ayı ağır bir periyot. Bu periyodun sonuna geliyoruz. Bugün itibariyle oyuncuların performansı ve sonuçtan memnunum. Oğuzhan iyi duruma geldi, Dorukhan da iyi oynadı. Montero iyi oynadı, Necip de asist yaptı. Bizim için uzatmaya gitmemesi iyi oldu. 120 dakika oynasaydık, hafta sonu için ağır gelirdi. Son 8’e kalmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Derbi, ligin gidişatını etkilemez"

Hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray derbisinde iki takımın da iyi futbol ortaya koymasını istediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Daha önce de derbiler oynadık. Ligin bitimine çok uzun zaman var. Maçın sonucunun ligin gidişatına etki edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da seyir zevki veren futbol oynamasını isterim. Ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Sonucun ligin kaderine etki edeceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Takımda az forma şansı bulan isimlerin oynadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Az forma şansı bulan oyuncularımız var mı? Bütün oyuncularımızı kullanıyoruz. Biz yedek oyuncu ayrımı yapmıyoruz. Son dönemde Vida-Welinton forma giyiyordu ama bugün Montero oynadı. En kritik maçlarda Montero sahada oldu, kendisi bizim önemli bir oyuncumuz. As, yedek ayrımı yaptığımız bir kadroyla sahada değildik. Bu doğrultuda da hamlelerimizi yaptık" dedi.

Son olarak TFF’nin açıkladığı yabancı kuralıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Kadromuzda 15 yabancı oyuncumuz var. Boyd dışarıda kalmıştı, onu da yazacağız. 16. yabancı nasıl olacak şu anda bilmiyorum. Ben devre arasında başkana ve yönetime ne istediğimiz ve neler olması gerektiğiyle ilgili raporu verdim. Ekonomi ve limit sıkıntımız var. Bu nedenle söyleyeceğim bir şey yanıltabilir. Dediğim gibi ben devre arası raporumu verdim" diyerek sözlerini tamamladı.