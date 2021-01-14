BIST 1.559
DOLAR 7,40
EURO 9,01
ALTIN 439,17
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Mesut Özil, Fenerbahçe'yi takibe aldı

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek adına çalışmalarını sürdürdüğü yıldız oyuncu Mesut Özil, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'nin basketbol takımı Fenerbahçe Beko'yu takip etmeye başladı.

Abone ol

Fenerbahçe, Arsenal'den Mesut Özil'in transferinde son aşamaya gelmişken oyuncudan da flaş bir hamle geldi. Fenerbahçeli olduğunu ve Türkiye'de oynamak istediğini ifade eden Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. 

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı Fenerbahçe Beko'yu takibe aldı. Basketbolu da yakından takip eden Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin basketbol şubesini takibe alması futbol takımına transferine bir adım daha yaklaşıldığını ortaya koydu. 

Yıldız oyuncunun cuma ya da cumartesi günü de Fenerbahçe'nin genel hesabını takip etmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor'u tek golle eledi
Trump'ın korktuğu oldu! Meclis onayladı
İstanbul Ataşehir'de kız arkadaşının ellerini bağlayan şahıs dairede yangın çıkardı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdi
Çanakkale'de koronavirüs şüphelisi göbek atıp spor yaptı
Isparta'da başında poşet ile ölü bulunan kişi için intihar şüphesi
Uyuşturucu kullanan Ümitcan Uygun'un yanında görüntülenen kadından dikkat çeken sözler
Bakan Koca açıkladı: Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanmaya başlayacak
Başkan Erdoğan'dan flaş sosyal medya açıklaması: "Boyun eğmeyeceğiz"
Pelosi'nin laptopunu karıştıran gösterici evinde ölü bulundu
Yorumlar