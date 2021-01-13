Beşiktaş kupada Çaykur Rizespor'u tek golle eledi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u ağırladı. Formda golcüsü Cyle Larin'in 85'te attığı golle 1-0 galip ayrılan Kartal, çeyrek finale yükselmeyi başardı.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Kartal, ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçta sahadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini aldı.
Beşiktaş'a turu getiren golü 85. dakikada Cyle Larin attı. Oğuzhan Özyakup'un kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal topu aşırttı ve Cyle Larin arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Maçtan önemli dakikalar
6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.
11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.
38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.
63. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Mensah penaltı noktası üstünde bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.
65. dakikada Alberk Koç'un soldan ortasında Doğan Erdoğan meşin yuvarlağa ceza sahası içinde kafayla vurdu, top auta çıktı.
81. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla topla buluşan Larin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten dışarı gitti.
85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Necip Uysal kafayla arkaya gönderdi. Arka direkte Cyle Larin meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0
87. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı N'Koudou tamamladı ancak Samudio çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.
Maçı 1-0 kazanan Beşiktaş kupada çeyrek finale adını yazdırdı.
Beşiktaş: 1 - 0 :Çaykur Rizespor
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Yusuf Bozdoğan
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal (Dk. 73 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 73 Josef de Souza), N'Koudou (Dk. 88 Hasic), Aboubakar (Dk. 46 Larin)
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Selim Ay (Dk. 90 Emir Han Topçu), Emir Dilaver, Alberk Koç, Doğan Erdoğan (Dk. 90 Mithat Pala), Yasin Pehlivan (Dk. 43 Jovancic), Donsah, Michalak, Boldrin (Dk. 66 Samudio), Kemal Rüzgar
Gol: Dk. 85 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 37 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+3 Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Dk.38 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)