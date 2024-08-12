İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'de ateşkes açıklaması geldi!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Sera gazetesine İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ve Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tajani, İsrail'den Gazze'de çok sayıda sivil can kaybına neden olan saldırılarını durdurmasını güçlü şekilde istediklerini ve artık ateşkes zamanının geldiğini söyledi.

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İsrail'in 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki bir okula düzenlediği ve en az 100 kişinin öldüğü saldırı sonrasında İtalya'daki muhalefet partilerinin Tel Aviv'deki İtalyan büyükelçisinin geri çağrılmasını istediği hatırlatılan Tajani, "Muhalefetin hangi pozisyonda olduğu henüz belli değil. Herkes farklı bir şey söylüyor, herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Bizim çizgimiz çok net. Her zaman söylediğimiz gibi; kendini savunma hakkına sahip olan İsrail'den, çok fazla sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını durdurmasını güçlü şekilde istiyoruz. Bu, uluslararası hukuka ters düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Tajani ayrıca "Halihazırda işleyen bir süreç var, arabuluculuklar var. Biz gerilimi arttıracak, masumlara yönelik her türlü eyleme karşıyız. (ABD Başkanı Joe) Biden'ın da söylediği gibi artık ateşkes zamanı ve bunun için çok geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

Antonio Tajani, bu konuda iki halk iki devlet temelli çözümden yana olduklarını belirtti.

Diğer yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, İtalya'da muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve Filistin destekçileri, Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümetini, Gazze'deki sivil kayıplar nedeniyle İsrail'e karşı tavır almamakla eleştiriyor.