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Garanti BBVA'ya 'Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka' ödülü

Garanti BBVA'ya 'Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka' ödülü

Garanti BBVA, The Digital Banker dergisi tarafından düzenlenen "Küresel Sürdürülebilir Finans Ödülleri" kapsamında "Sürdürülebilir Finansmanda En İyi Özel Banka" ödülünün sahibi oldu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın bu ödülü kazanmasında, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, sürdürülebilirlik konusunu bütünsel bir yaklaşım benimseyerek stratejik hedeflerinin temel bir parçası haline getirmesi etkili oldu.

Garanti BBVA'nın toplumsal cinsiyet eşitliğinden enerji verimliliğine, finansal okuryazarlığın artırılmasından yeşil ve sosyal dönüşüme kadar sürdürülebilirlik temalı çeşitli ürünleri bulunurken, yeşil ve sosyal dönüşümü finanse etmek için tüm sürdürülebilir finans ürünlerini tabana yayıyor.

Bu kapsamda Banka, 2018'den 2025'e kadar sürdürülebilir dönüşüm için verdiği finansman taahhüdünü güncelleyerek 400 milyar liraya çıkardı. 2023'ü de hedefinin üzerinde bir performansla tamamladı.

2024'te 120 milyar lira sürdürülebilir finansman sağlamayı hedefleyen Garanti BBVA, yılın ilk 6 ayında 85 milyar liranın üzerinde yeşil ve sosyal finansman sağlayarak hedefinin yarısını aştı.

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