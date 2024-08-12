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Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşme feshedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşme feshedildi

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Montero, 2020-2021 sezonunda transfer olduğu siyah-beyazlı ekipteki 4 sezonda 46 maçta şans buldu. Beşiktaş'taki ilk sezonunda 17 resmi karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki stoper, 2021-2022 sezonunda ise 25 karşılaşmaya çıktı.

2022-2023 sezonunun başında siyah-beyazlı formayla 4 resmi maçta görev alan İspanyol futbolcu, ardından Almanya 2. Lig takımlarından Hamburg'a kiralandı.

Montero, geçen sezonu ise Portekiz'in Arouca takımında kiralık olarak geçirmişti.

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